Stiller Sieg: Musiala bringt die Bayern wieder auf Kurs

Als Jamal Musiala in der zweiten Minute der Nachspielzeit Platz für Thomas Müller machte, gab es Standing Ovations für das neue „Kopfballungeheuer“ des FC Bayern. Der 21-Jährige sicherte den Münchnern in dem von einem Todesfall überschatteten Spiel gegen Benfica Lissabon den dringend benötigten zweiten Sieg in der Champions League. In der Königsklasse sind die Münchner nun 17., aber wieder mit besten Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale.