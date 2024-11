Doppelter Verletzungsschock um DFB-Stars!

Schlechte Nachrichten für Bundestrainer Julian Nagelsmann! Deniz Undav vom VfB Stuttgart musste in der Champions League verletzungsbedingt vom Feld und droht womöglich auch für die anstehenden Länderspiele in der Nations League auszufallen. Und auch Kai Havertz ging bei der Niederlage des FC Arsenal gegen Inter Mailand vorzeitig vom Platz. Er hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen.