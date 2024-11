"Ich werde zeigen, dass ich besser bin als Yamal"

Lamine Yamal begeistert die Fußball-Welt: Nun meldet sich ein gleichaltriger Youngster zu Wort, der den Superstar von Hansi Flick im direkten Duell in den Schatten stellen will.

Roter Stern Belgrad steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Null Punkte nach drei Spieltagen - und jetzt kommt der aktuell übermächtig anmutende FC Barcelona in die serbische Hauptstadt.

Doch Andrija Maksimovic geht das Duell am Mittwoch ohne Angst an. Mehr noch: Der Teenager machte im Vorfeld der Partie eine Ansage, die weit über die Grenzen seiner Heimat für Aufstehen sorgte.

Der 17-Jährige will sich mit Lamine Yamal messen. Und den vielleicht begabtesten Fußballer Spaniens sogar in den Schatten stellen. „Er ist ein großartiger Spieler, wir sind uns bereits in der Vergangenheit begegnet und morgen werde ich auf den Platz gehen und zeigen, dass ich besser bin als er“, sagte Maksimovic.

Besser als Yamal? Der „kleine Messi“ von Belgrad

In der laufenden Saison kommt Maksimovic in 16 Spielen auf sechs Tore und sechs Assists. In der Champions League konnte er aber noch keinen Scorerpunkt sammeln. Gegen Yamal, der nach 15 Partien bei sechs Treffern und acht Vorlagen steht, trat er schon bei einem U17-Länderspiel an. Die beiden Toptalente hatten damals jeweils ein Tor erzielt.