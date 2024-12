Champions League: BVB - Barcelona heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 11.12.2024 • 18:00 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute in der Champions League den FC Barcelona. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im heutigen Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona im Signal Iduna Park steht eine beeindruckende Serie der Katalanen auf dem Spiel. Der FC Barcelona hat in der Vergangenheit keines seiner vier Europapokalspiele gegen den BVB verloren.

Die Dortmunder werden alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen und den ersten Sieg gegen die Spanier zu feiern. Beide Teams können mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale und damit direkte Playoff-Teilnahme machen.

Champions League: So sehen Sie BVB - FC Barcelona heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Lewandowski trifft mit Hansi Flick auf alten Klub

Ein besonderer Fokus liegt auf Robert Lewandowski, der gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund eine bemerkenswerte Torbilanz aufweist. Der polnische Stürmer hat in 26 Pflichtspielen gegen den BVB beeindruckende 27 Tore erzielt. Besonders im Signal Iduna Park zeigt sich Lewandowski treffsicher, wo er in seinen letzten drei Auftritten fünfmal traf. Dortmunds Verteidigung wird gefordert sein, um den Torjäger in Schach zu halten und seine beeindruckende Serie zu stoppen.

CL: BVB gegen Barca - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha, Groß - Sabitzer - Malen, Gittens - Guirassy

FC Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Pedri, Casado - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski

Dortmunds Herausforderung gegen spanische Teams

Borussia Dortmund hat in der Champions League in den letzten Jahren Schwierigkeiten gegen spanische Teams gehabt. In den letzten neun Begegnungen mit spanischen Mannschaften blieben sie nie ohne Gegentor und kassierten insgesamt 20 Treffer. Besonders schmerzhaft war die Niederlage am dritten Spieltag dieser Saison gegen Real Madrid, als Dortmund nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit noch mit 2:5 verlor.

Offensive Stärken beider Teams im Fokus

Beide Teams haben in der laufenden Champions-League-Saison ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt. Borussia Dortmund hat in den ersten fünf Spielen 16 Tore erzielt, was einen der besten Starts in der Vereinsgeschichte markiert. Besonders Serhou Guirassy hat sich mit sechs direkten Torbeteiligungen hervorgetan. Auf der anderen Seite hat Barcelona die Chance, erstmals seit der Saison 2020/21 fünf Spiele in Folge zu gewinnen, wobei sie stets mindestens drei Tore erzielten. Raphinha ist dabei ein Schlüsselspieler, der mit seinen zahlreichen Schüssen und Vorlagen die Offensive der Katalanen antreibt. Beide Mannschaften werden auf ihre Offensivkräfte setzen, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Barcelona heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen BARCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Borussia Dortmund gegen FC Barcelona im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Barcelona im Liveticker bei SPORT1