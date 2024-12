Champions League: RB Leipzig - Aston Villa LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.12.2024 • 17:30 Uhr Der RB Leipzig empfängt heute Aston Villa. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend kommt es in der Red Bull Arena zu einem historischen Duell zwischen RB Leipzig und Aston Villa, denn die beiden Teams treffen zum ersten Mal im Europapokal aufeinander. Während RB Leipzig in der Vergangenheit gegen englische Teams in der Champions League Schwierigkeiten hatte und die letzten vier Begegnungen verlor, reist Aston Villa mit gemischten Gefühlen nach Leipzig.

Ihr letztes Europapokal-Auswärtsspiel gegen eine deutsche Mannschaft liegt bereits 16 Jahre zurück, als sie im UEFA-Pokal 2008 gegen den Hamburger SV unterlagen. In der Königsklasse war Aston Villa zuletzt 1981 in Deutschland erfolgreich, als sie den Berliner FC Dynamo besiegten.

So Sehen Sie RB Leipzig - Aston Villa in der Champions League heute LIVE im TV, Stream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

RB Leipzig befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase in der Champions League. Die Sachsen haben die letzten fünf Spiele in der laufenden Saison verloren und stehen damit kurz davor, die längste Niederlagenserie des Vereins in diesem Wettbewerb zu verzeichnen. Eine weitere Niederlage gegen Aston Villa würde zudem die längste Pleitenserie eines deutschen Teams in der Champions League seit 2003 bedeuten, als Bayer Leverkusen sieben Mal in Folge verlor. Trotz dieser Formkrise zeigt Leipzig eine beeindruckende Intensität im Pressing und liegt mit durchschnittlich 386 hochintensiven Pressingaktionen pro Spiel auf dem zweiten Platz in diesem Ranking.

„Wir brauchen Punkte“, sagte Coach Marco Rose vor dem vorletzten Heimspiel der Gruppenphase und kündigte einen „proaktiven“ Spielansatz an. Die Chancen auf das Erreichen der Playoffs sind gering. Noch aber sind sie gegeben. Verliert RB aber auch sein sechstes Duell in der Königsklasse, könnte die K.o.-Runde abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz auch rechnerisch nicht mehr zu schaffen sein.

Aston Villas Offensivkraft und Dribbelstärke

Aston Villa kann in dieser Champions-League-Saison auf die herausragende Leistung von Morgan Rogers bauen. Der talentierte Spieler gehört zu den wenigen, die sowohl bei erfolgreichen Dribblings als auch bei Torschussvorlagen zweistellig punkten konnten. Zudem ist Aston Villa bekannt für ihre Fähigkeit, gegnerische Linien mit Pässen zu überspielen, was sie zu einer gefährlichen Offensivkraft macht. Jhon Durán, der Top-Torschütze der Villans in der laufenden Champions League, hat bereits zwei Treffer erzielt und ist trotz begrenzter Spielzeit ein ständiger Gefahrenherd für die gegnerische Abwehr.

Schlüsselspieler und taktische Ansätze

Ein besonderes Augenmerk wird auf Benjamin Sesko von RB Leipzig liegen, der drei der vier Leipziger Tore in der laufenden Champions-League-Saison erzielt hat. Mit einem beeindruckenden Anteil von 75 Prozent an den Toren seines Teams ist er ein entscheidender Faktor für die Offensive der Sachsen. Auf der anderen Seite wird Aston Villa versuchen, ihre Stärke im Überspielen von gegnerischen Linien auszuspielen, um die Leipziger Defensive zu knacken. Die taktische Ausrichtung beider Teams verspricht ein intensives Duell, bei dem die individuellen Leistungen der Schlüsselspieler entscheidend sein könnten.

