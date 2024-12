Er erinnert schon an Haaland: Ein ukrainisches Fußball-Märchen bei Bayer Leverkusen

Im Champions-League-Spiel in der vergangenen Woche gegen RB Salzburg trug sich Historisches bei Bayer Leverkusen zu. In der Schlussphase wurde Artem Stepanov für Patrik Schick eingewechselt und schrieb damit Vereinsgeschichte.

Dass er bei seiner Einwechslung „nervös“ gewesen sei, verhehlte er nicht, doch das sei in so einem großen Moment „ganz normal“, gab er nach dem Leverkusener 5:0-Kantersieg gegen Salzburg erstaunlich gelassen zu. Trainer Xavi Alonso habe ihm mitgegeben, „dass ich den Moment genießen und weiterarbeiten soll“, verriet der junge Ukrainer.

Bayer-Debütant Stepanov: „Fühlt sich wie ein Traum an"

An Mut und Selbstvertrauen mangelte es Stepanov aber trotz der anfänglichen Aufregung nicht. Kurz vor Schluss, als die Werkself einen Eckball zugesprochen bekam, gab er sogar schon erste Kommandos - und zwar an keinen Geringeren als Granit Xhaka.

Weshalb Stepanov in den nächsten Wochen so wichtig ist

In der vergangenen Saison erzielte Stepanov in der U17 in 26 Partien stolze 19 Tore, in der U19 hat er in diesem Jahr nach elf Einsätzen bereits zehn Treffer und zwei Vorlagen auf dem Konto - mehr als hervorragende Werte für den Youngster, der im Januar 2024 mit einem Vertrag bis 2027 belohnt wurde.