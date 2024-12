"Fühlt sich besser": Schick vor Rückkehr gegen Inter

Double-Gewinner Bayer Leverkusen kann in der Champions League wohl wieder auf Stürmer Patrik Schick zurückgreifen. Der Tscheche, der zuletzt wegen Wadenproblemen fehlte, „fühlt sich besser“, sagte Trainer Xabi Alonso vor der Partie gegen den italienischen Meister Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER): „Wir trainieren morgen nochmal und schauen, ob er bereit für die Startelf ist - oder in der zweiten Halbzeit kommt.“ Schick hatte am Montag bereits regulär am Training teilgenommen.