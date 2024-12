"Kaum ertragbar": Sahin klagt über Spieler-Belastung

Pep Guardiola, Jürgen Klopp - und jetzt auch Nuri Sahin: Mit klaren Worten hat der Trainer von Borussia Dortmund die überbordende Belastung besonders für die Stars im Fußball angeprangert. „Es ist Fakt: Gerade für die Nationalspieler ist das kaum ertragbar“, sagte Sahin vor dem Champions-League -Spiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) .

Die „ständigen Reisen von A nach B, von B nach C“ seien ebenso eine Zusatzbelastung wie die Entwicklung des Fußballs an sich. „Das Spiel hat sich komplett verändert, man muss in jedem Spiel an die Grenzen gehen“, sagte er. „Die Belastung für Nationalspieler ist viel zu hoch. Das sieht man bei allen Topmannschaften. Bayern, Barcelona, Real Madrid, das kann man komplett durchgehen.“