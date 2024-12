„Komplett unglücklich“: BVB monatelang ohne Süle

Besonders in der Abwehr wird es damit eng, da auch Innenverteidiger Waldemar Anton weiterhin ausfällt. Zudem werden gegen Barcelona Julian Brandt, Karim Adeyemi, Filippo Mane und wahrscheinlich auch Maximilian Beier fehlen. In der Innenverteidigung wird wohl Kapitän Emre Can an der Seite von Nico Schlotterbeck aushelfen.