Champions League: Last-Minute-Tor lässt Bayer träumen

Bayer Leverkusen bejubelt in der Champions League einen Last-Minute-Coup gegen Inter Mailand. Die Werkself hat beste Chancen auf den direkten Einzug in die K.o.-Phase.

Bayer Leverkusen hat die Reifeprüfung gegen den europäischen Riesen Inter Mailand dank eines späten Treffers von Nordi Mukiele bestanden und in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Werkself besiegte den italienischen Meister am Dienstagabend nach einem couragierten Auftritt mit 1:0 (0:0) und hat mit 13 Punkten aus sechs Spielen gute Karten auf einen Platz unter den Top Acht in der neuen Ligaphase der Königsklasse.