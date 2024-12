Real: Mbappe früh angeschlagen ausgewechselt

Der französische Vizeweltmeister hatte Madrid in Bergamo in Führung geschossen, dann humpelte er mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz.

Der französische Vizeweltmeister hatte Madrid in Bergamo in Führung geschossen, dann humpelte er mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz.

Real Madrid muss womöglich einen Ausfall seines Superstars Kylian Mbappe fürchten. Der französische Vizeweltmeister wurde beim Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo am Dienstagabend bereits in der 36. Minute ausgewechselt, offenbar aufgrund muskulärer Beschwerden. Zuvor hatte der zuletzt in der Kritik stehende Mbappe den Titelverteidiger in Führung geschossen (10.).