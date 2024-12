Kurioser Moment: RB-Coach Rose tröstet Linienrichter

Im Moment der Niederlage zeigte Marco Rose Größe. Bei aller Enttäuschung über das vorzeitige Aus in der Champions League verlor der Trainer von RB Leipzig die Gefühle seiner Mitmenschen nicht aus den Augen. Schiedsrichterassistent Alessandro Giallatini standen nach dem 2:3 (1:1) der Leipziger gegen Aston Villa Tränen in den Augen - und Rose nahm den Italiener tröstend in den Arm.