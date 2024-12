Rose vor Aston Villa: "Brauchen einen Sieg"

RB Leipzig ist in der Champions League noch immer ohne Punktgewinn. Gegen Aston Villa soll die Negativserie enden.

Für Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig ist die Ausgangslage vor dem vorletzten Heimspiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Aston Villa am Dienstagabend (21.00 Uhr) klar. „Wir wissen, dass wir einen Sieg brauchen, damit wir im Januar noch die Möglichkeit haben, doch noch in die nächste Runde reinzurutschen“, sagte Rose am Montagnachmittag.