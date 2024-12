Sogar TV-Kommentator fassungslos! City-Krise wird immer dramatischer

Die Krise von Manchester City nimmt immer dramatischere Züge an. Der englische Meister verlor am Samstag mit 1:2 (0:1) bei Aston Villa. Die hochverdiente Pleite beim Team von Unai Emery war die zweite Premier-League -Niederlage in Serie - und die sechste in den vergangenen acht Spielen.

Jhon Duran, der in der Champions League auch den FC Bayern geärgert hatte, brachte die Gastgeber bereits in der 16. Minute in Führung, Morgan Rogers erhöhte in Durchgang zwei (65.). Der Deutsche Stefan Ortega, der den verletzten Ederson im Tor des Teams von Pep Guardiola vertrat, verhinderte mit seinen Paraden sogar noch Schlimmeres. Der Anschlusstreffer von Phil Foden in der Nachspielzeit kam zu spät.