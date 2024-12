Schreckliche Familien-Tragödie: VfB trauert mit Gegner

Wie der Klub des 27-Jährigen mitteilte, ist ein Sohn von Elia völlig unerwartet nach kurzer Krankheit verstorben. Elia reist noch am Mittwoch zurück nach Bern und wird dann umgehend zu seiner Familie in die Heimat Kongo fliegen.

Vor dem Spiel des VfB gegen Bern am Mittwochabend (21.00 Uhr im LIVETICKER) wird es eine Gedenkminute geben, die Profis der Young Boys werden zudem mit einem Trauerflor spielen. Sein Klub zeigte sich „fassungslos“ und kündigte an, Elia in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.