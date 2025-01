BVB-Krise: Schlotterbeck sieht "Mannschaft in der Bringschuld"

Trotz der jüngsten Krise bei Borussia Dortmund hat sich der angezählte Trainer Nuri Sahin nicht verändert - das meint zumindest Nationalspieler Nico Schlotterbeck. „Ich erlebe den Trainer wie in den zwölf Monaten zuvor - sehr fokussiert, sehr klar“, sagte der Innenverteidiger vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Bologna, gab aber auch zu: „Es ist für uns alle keine leichte Phase.“

Nach drei Niederlagen zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga und dem Abrutschen auf Platz zehn droht Sahin das Aus, die Treueschwüre der Dortmunder Führungsetage sind mit einer recht kurzen Frist versehen, eine weitere Pleite in Italien könnte ihn bereits den Job kosten. Deshalb seien die Spieler gefordert, meinte Schlotterbeck: "Die Mannschaft ist natürlich in der Bringschuld."

Der 25-Jährige will dabei seine Rolle als Führungsspieler ausfüllen. "Wir müssen mit Leistung vorangehen und den Jungs Halt geben mit Leistung", sagte Schlotterbeck, "das heißt es für alle Führungsspieler." In der Champions League hat der BVB bislang deutlich bessere Leistungen gezeigt als zuletzt in der Bundesliga, darauf setzt auch der Abwehrspieler: "Wir müssen den Switch hinkriegen, wieder in den Champions-League-Modus zu kommen. Da haben wir uns bisher immer das Selbstbewusstsein geholt." Mit einem Sieg könnte Dortmund einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.