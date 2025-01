BVB ohne Kapitäne Can und Brandt

Beim Duell beim FC Bologna verzichtet Nuri Sahin zunächst auf Emre Can und Julian Brandt.

Beim Duell beim FC Bologna verzichtet Nuri Sahin zunächst auf Emre Can und Julian Brandt.

Nuri Sahin geht in sein „Endspiel“ als Trainer von Borussia Dortmund ohne Kapitän Emre Can und dessen Stellvertreter Julian Brandt. Beide gehören am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) im Stadio Renato Dall’Ara nicht zur Startaufstellung für das Champions-League-Spiel beim FC Bologna. Zudem fehlt der gesperrte Ramy Bensebaini.