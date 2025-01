Champions League: Absurde CL-Konstellation! Droht die "Schande von Stuttgart"?

In der UEFA Champions League ergibt sich am letzten Spieltag der Ligaphase eine kuriose Konstellation: Kommt es zwischen dem VfB Stuttgart (10 Punkte/ Tordifferenz -1, Tabellenplatz 24) und Paris Saint-Germain (10 Pkt./Diff. +2, Platz 22) zu einem Unentschieden, ziehen beide Mannschaften recht sicher in die Playoffs ein.