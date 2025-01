Champions League: Bayern-PK muss verschoben werden - droht Ärger mit UEFA?

Die Anreise des FC Bayern zum Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER) am siebten Spieltag der Champions League ist von Widrigkeiten geprägt. Zunächst wurde in einem Café am Gate des Münchner Flughafens, von dem aus der deutsche Rekordmeister gestartet ist, ein herrenloser Koffer gefunden.