Champions League: BVB siegt trotz Mega-Patzer von Kobel und muss in Playoffs

Die Borussen zeigten von Beginn an einen erwachsenen Auftritt. Dortmund ließ in der Defensive wenig zu und benötigte nur 17 Minuten, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Serhou Guirassy fälschte einen Schuss von Karim Adeyemi unhaltbar ab und brachte die Schwarz-Gelben auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause erhöhte der Mittelstürmer auf 2:0, weshalb es mit einer beruhigenden Führung in die Kabine ging.

Schwerer Kobel-Patzer: BVB bleibt unbeeindruckt

Kurz nach der Pause geriet die BVB-Führung aber nach einem schweren Patzer von Gregor Kobel ins Wanken. Der Schweizer nahm ein Rückspiel von Pascal Groß unsauber an, woraufhin Marlon Gomes fünf Meter vor dem Gehäuse reingrätschen und das 1:2 markieren konnte. Nach einer etwas unruhigen Phase drehte der BVB wieder auf und konnte mit einem Treffer von Ramy Bensebaini die Vorentscheidung erzielen. Die Borussen spielten die Partie ruhig zu Ende, konnten aber angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz nur Platz zehn sichern. Folgerichtig stehen nun die Playoffs an.

Die Playoff-Runde der Königsklasse mit Hin- und Rückspiel wird am Freitag ausgelost und am 11./12. bzw. 18./19. Februar ausgetragen. Die Borussen werden entweder auf Sporting Lissabon oder Brügge treffen. Die Achtelfinals folgen am 4./5. bzw. 11./12. März. In der vergangenen Saison hatte der BVB das Finale erreicht, in Wembley verlor er 0:2 gegen Real Madrid.