Champions League: FC Bayern - Bratislava LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 29.01.2025 • 18:00 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den ŠK Slovan Bratislava. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend um 21:00 Uhr empfängt der FC Bayern München in der Allianz Arena SK Slovan Bratislava zum ersten Pflichtspielduell der beiden Mannschaften.

Die Bayern haben in der Vergangenheit nur einmal gegen ein slowakisches Team gespielt, als sie 1988/89 im UEFA-Pokal DAC 1904 Dunajska Streda mit insgesamt 5:1 besiegten. Slovan Bratislava hingegen hat in Deutschland bisher keinen Sieg in europäischen Hauptwettbewerben errungen und wird versuchen, diese Bilanz zu verbessern.

Der Schiedsrichter der Partie ist Joao Pinheiro. Für den FC Bayern geht es noch um ein Achtelfinal-Ticket. Dafür muss aber ein hoher Sieg und viel Schützenhilfe sehr, sonst geht es in die Playoffs.

Champions League: So verfolgen Sie FC Bayern - Slovan Bratislava heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein Schlüsselspieler für Slovan Bratislava in dieser Champions-League-Saison ist Tigran Barseghyan, der an der Hälfte der Treffer seiner Mannschaft beteiligt war. Mit einem Tor und zwei Assists hat er maßgeblich zu den letzten drei Treffern der Slowaken beigetragen, abgesehen von Elfmetern. Die Mannschaft hat jedoch in ihren bisherigen neun Auswärtsspielen im Landesmeister-Pokal/UEFA Champions League noch nie gewonnen und könnte als fünfte Mannschaft in den ersten zehn Auswärtsspielen sieglos bleiben.

Bayern München: Heimstärke und Pressing-Maschine

Der FC Bayern München ist in der Gruppenphase der UEFA Champions League seit beeindruckenden 33 Heimspielen ungeschlagen, was die längste derartige Serie in der Geschichte des Wettbewerbs darstellt. Die Münchner sind bekannt für ihr intensives Pressing und haben in dieser Saison mehr hochintensive Pressingaktionen und hohe Ballgewinne als jede andere Mannschaft erzielt. Joshua Kimmich spielt dabei eine zentrale Rolle, indem er die meisten Pässe an den eigenen Mann bringt und gegnerische Linien überspielt. Zudem ist er in mehr Spielsequenzen involviert, die mit einem Schuss enden, als jeder andere Spieler.

Jamal Musiala: Der ungeschlagene Heimspieler

Jamal Musiala ist ein weiterer entscheidender Akteur für die Bayern. In seinen letzten neun Heimspielen in der Gruppenphase der Champions League war er an sieben Treffern direkt beteiligt. Musiala hat in seiner Karriere noch nie ein Heimspiel in diesem Wettbewerb verloren und könnte seine beeindruckende Serie heute Abend fortsetzen. Nur wenige Spieler wie John O’Shea, Rodri und Carlos Tevez haben mehr Heimspiele in der Königsklasse bestritten, ohne je eines davon zu verlieren. Die Bayern werden hoffen, dass Musiala erneut seine Klasse zeigt und zum Erfolg gegen Slovan Bratislava beiträgt.

Wird FC Bayern München gegen ŠK Slovan Bratislava heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen SLO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen ŠK Slovan Bratislava im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen SK Slovan Bratislava im Liveticker bei SPORT1

