Champions League: Bratislava - Stuttgart LIVE im TV, Stream & Liveticker

Heute Abend kommt es im Národny Futbalovy Stadion zu einem besonderen Duell: ŠK Slovan Bratislava trifft auf den VfB Stuttgart . Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit der Saison 2010/11, als sich die Schwaben in der Qualifikation zur UEFA Europa League knapp mit 3:2 durchsetzen konnten.

Champions League: Slovan Bratislava - VfB Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der VfB Stuttgart reist mit einer beeindruckenden Bilanz gegen slowakische und tschechoslowakische Teams nach Bratislava. Von acht Europapokalspielen gegen diese Teams haben die Schwaben fünf gewonnen und nur eines verloren. Besonders im Blickpunkt steht dabei Enzo Millot, der in dieser Champions-League-Saison bereits an 47 Torraumszenen beteiligt war - die viertmeisten im laufenden Wettbewerb.

Trotz seiner hohen Expected Goals von 7,3 mangelt es ihm bislang an Effizienz im Abschluss. Ein weiteres Augenmerk gilt Atakan Karazor, der mit seinen Balleroberungen im Angriffsdrittel eine Schlüsselrolle im Stuttgarter Spiel einnimmt.

Slovan Bratislava auf der Suche nach dem ersten Sieg

Für Slovan Bratislava verlief die bisherige Champions-League-Saison alles andere als erfolgreich. Die Slowaken verloren ihre ersten sechs Spiele und stehen damit vor der unangenehmen Möglichkeit, als erste Mannschaft in der Geschichte der Champions League ihre ersten sieben Spiele zu verlieren.

Besonders anfällig ist die Abwehr, die bereits 48 Torschüsse zugelassen und 21 Gegentore kassiert hat. Trainer Vladimir Weiss wartet zudem noch auf seinen ersten Heimsieg in der Königsklasse, nachdem er in sechs Versuchen bisher sieglos blieb.

Stuttgarts Formschwankungen in der Champions League

Der VfB Stuttgart zeigte in dieser Champions-League-Saison wechselhafte Leistungen. Nach einer enttäuschenden Chancenverwertung in den ersten fünf Spielen mit nur vier Toren aus 88 Schüssen gelang am letzten Spieltag ein beeindruckender 5:1-Sieg gegen die Young Boys.