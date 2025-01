Champions League: So läuft die Auslosung der Playoffs - Bayern-Kracher gegen City möglich!

Bayern schließt die Ligaphase auf dem zwölften Tabellenplatz ab, was bedeutet, dass es für die Münchner in den Playoffs entweder gegen Celtic Glasgow (21. Platz) oder Manchester City (22. Platz) geht. Ein echtes Hammerlos droht dem FC Bayern also, sollten die Citizens am Freitag als Gegner gezogen werden. Und es könnte noch kurioser kommen: Sollte Bayern die Playoffs überstehen, würde entweder Atlético Madrid oder Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale warten.

Wann findet die Auslosung der Playoffs statt?

Wie läuft die Auslosung der Playoffs der Champions League ab?

Mögliche Paarungen: Die Playoffs der Champions League im Überblick

Wo wird die Auslosung in TV und Stream LIVE übertragen?

Champions League Playoffs: Wo findet die Auslosung statt?

Können deutsche Vereine in der K.o.-Runde sofort aufeinandertreffen?

Champions League 24/25: Wann finden die Playoffs statt?

Die Hinspiele werden am 11. und 12. Februar 2025 ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später am 18. und 19. Februar 2025. Dabei spielen alle Vereine je einmal am Dienstag und einmal am Mittwoch. Die genauen Termine und Anstoßzeiten veröffentlicht die UEFA am Abend des 31. Januar nach der Auslosung. Die Achtelfinals finden am 4./5. März und 11./12. März 2025 statt. Am 21. Februar werden Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale ausgelost.