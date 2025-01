Champions League: Sorgen um VfB-Torwart Nübel!

Der VfB Stuttgart kämpft am Mittwoch gegen PSG um das Weiterkommen in der Champions League. Für Torhüter Alexander Nübel wird es eng.

Verpasst Alexander Nübel den Showdown in der Champions League gegen PSG (Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) ? Der Torhüter des VfB Stuttgart fehlte am Dienstag im Mannschaftstraining. Nach SPORT1 -Informationen hat er mit einer Erkältung zu kämpfen.

Bezüglich eines Einsatzes am Mittwoch ist bei der Bayern-Leihgabe derzeit noch alles offen. Sollte Nübel ausfallen, stünde Fabian Bredlow als Ersatztorhüter parat.

Verrückte Konstellation bei VfB vs. PSG

In seiner Karriere hat Nübel eine positive Bilanz gegen PSG vorzuweisen. In der Liga traf er mit der AS Monaco insgesamt viermal auf die Pariser. Der 28-Jährige feierte zwei Siege (davon einmal sogar zu Null), spielte einmal Unentschieden und verlor einmal.