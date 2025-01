Champions League: Trotz Verbot! Krawall-Kuriosum um Sporting-Fans

Kurioser und womöglich einmaliger Vorgang in der Champions League : Etwa 300 Fans von Sporting Lissabon waren beim Auswärtsspiel ihres Teams bei RB Leipzig im Stadion, obwohl ein Verbot besteht, wonach sie eigentlich kein Spiel in der Fremde besuchen dürfen.

Wie kann das sein? Nachdem Sporting-Ultras beim vergangenen Auswärtsspiel in der Königsklasse in Brügge Pyrotechnik gezündet und dadurch einen Ordner verletzt hatten, sprach die UEFA eine Sperre aus, auch weil es nicht das erste Vergehen der Fans war.

Doch einige Hundert Lissabon-Fans kauften Tickets im normalen Verkauf für das Spiel in der Leipziger Arena. Als RB davon Wind bekam und fürchtete, die Personen könnten in anderen Blocks für Ärger sorgen, leitete der Klub in Kooperation mit der UEFA und der Polizei in die Wege, dass sie trotz des Verbots für eine bessere Kontrollierbarkeit im Gästeblock Platz nehmen konnten.