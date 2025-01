Doppelpacker Leweling: Nur bei Mario Kart läuft's nicht

Jamie Leweling führt den VfB Stuttgart zum Sieg in Bratislava - und hat den restlichen Abend schon verplant.

Nach seiner historischen Tor-Premiere in der Champions League sah Jamie Leweling noch immer Verbesserungsbedarf - jedoch nicht am Ball. „Jetzt geht’s los, zwei Stunden Mario Kart, ich habe Lust“, scherzte der Flügelstürmer des VfB Stuttgart nach dem 3:1 (2:0) gegen Slovan Bratislava bei DAZN .

Bei der Reise in die Slowakei hatte Leweling tags zuvor mit schlechten Leistungen beim beliebten Videospiel noch für Lacher in der Mannschaft gesorgt, am Dienstag lief es auf dem Platz dafür umso besser.