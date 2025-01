Ein ganzes Stadion feiert Alaba

David Alaba durfte nach seinem Comeback für Real Madrid am Sonntag auch in der Champions-League gegen RB Salzburg ran. Bei seiner Einwechslung feierte ihn das ganze Stadion.

Alaba hatte sich am 17. Dezember 2023 einen Kreuzbandriss zugezogen. Wegen dieser Verletzung verpasste Alaba auch die Europameisterschaft in Deutschland.

Zwischenzeitlich gab es in Spanien sogar das Gerücht, dass der 32-Jährige seine Karriere beenden muss, was sein Umfeld jedoch schnell dementierte.

Champions League: Real Madrid muss nach Brest

In den kommenden Wochen hat Real noch viel vor. In der Liga holten sich die Königlichen am Wochenende die Tabellenführung und in der Copa del Rey steht Real im Viertelfinale.