Endspiel für ein Endspiel: Sahin kämpft

Der Trainer von Borussia Dortmund will seinen Job retten. Dafür wird ein Sieg in Bologna alleine nicht ausreichen.

Ein "Endspiel" als Trainer, und dann auch noch um seinen Job, das kennt Nuri Sahin allerdings noch nicht. Am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Bologna ist es soweit: Sein Trainerstuhl ist an drei Beinen angeknackst, der nächste Stoß würde wohl den Zusammenbruch bedeuten. Das wurde an der Piazza Maggiore am Montagabend von den BVB-Fans in jeder Trattoria diskutiert.