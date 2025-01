Hoeneß: Champions-League-Restart "ein bisschen" wie ein Finale

SID 21.01.2025 • 05:36 Uhr In Bratislava kämpft der VfB Stuttgart um einen Platz in den Playoffs. Der VfB muss in den kommenden Spielen punkten, um die Playoffs zu erreichen.

Das neue Jahr beginnt für den VfB Stuttgart in der Champions League gleich mit einem Finale. „Es fühlt sich ein bisschen so an“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem vorletzten Gruppenspiel am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) beim slowakischen Fußball-Rekordmeister Slovan Bratislava. „Wenn wir übers Weiterkommen sprechen wollen, wäre es sehr hilfreich, das Spiel zu gewinnen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Tat ist die Ausgangslage schwierig. Mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen liegt der VfB auf Platz 26 aktuell knapp hinter den Play-off-Rängen. Bei einer Niederlage würde es aller Wahrscheinlichkeit nach in der kommenden Woche erst recht zu einem Endspiel um den Einzug in die K.o.-Phase kommen: im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain.

Champions League: Stuttgart will in die nächste Runde

"Wir werden alles tun, den Traum, weiter in der Champions League zu spielen, am Leben zu halten", betonte Hoeneß, "wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, sind unsere Chancen hoch." Drei Siegen in den ersten drei Bundesligaparien des Jahres machen selbstbewusst. "Wir sind gut gestartet", sagte der Coach, "wir fühlen uns gut. Ich habe den Eindruck, dass wir Frische aus den freien Tagen nehmen konnten."