Hummels widerspricht Kimmich

Joshua Kimmich sieht seinen FC Bayern nach der Niederlage in Rotterdam nicht als Spitzenmannschaft in Europa. Mats Hummels ist anderer Meinung.

Unmittelbar nach der Niederlage vergangene Woche hatte Kimmich deutliche Worte für die momentane Verfassung der Bayern in der Königsklasse gefunden. „Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan kein Topteam in Europa sind. Wir sind zu weit weg, zu fragil, nicht reif und abgezockt genug. Da fehlt uns noch ein bisschen was“, sagte Kimmich.

Hummels sieht FC Bayern als Meister

Auch wenn der FC Bayern sich auf internationalem Parkett noch nicht in Topform präsentiert, sieht Hummels den FC Bayern in der Bundesliga weiter unangefochten auf Meisterkurs. „Ich glaube, durch Leverkusens Unentschieden (bei RB Leipzig am vergangenen Bundesliga-Spieltag, Anm. d. Red.) ist Bayern der Favorit. Und ich glaube auch, sie sind so stark und so stabil, dass sie es machen“, sagte Hummels über die Titelchancen des Rekordmeisters.