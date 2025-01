Irrer Kobel-Patzer lässt BVB zittern

Mit einem erwachsenen Auftritt ohne Fehl und Tadel konnte Borussia Dortmund gegen Schachtar Donezk bereits in Durchgang eins mit 2:0 in Führung gehen. Der Doppelpack von Serhou Guirassy (17. und 44. Minute) sorgte vermeintlich für klare Verhältnisse.

Ganz so einfach aus den Köpfen geht die aktuell schwierige Situation aber trotzdem nicht. Folgerichtig war es wieder mal ein individueller Fehler, mit dem sich der BVB selbst das Leben schwer machte. In der 50. Minute nahm Keeper Gregor Kobel einen einfachen Rückpass von Pascal Groß auf, stoppte diesen mit der Sohle aber zu lässig - was prompt bestraft wurde.