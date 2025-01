Alonso reagiert auf Real-Gerüchte

Xabi Alonso wird immer wieder mit einem Engagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert der Spanier auf die Gerüchte.

Xabi Alonso wird immer wieder mit einem Engagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert der Spanier auf die Gerüchte.

Den Fragenhagel zu seiner Zukunft und einem möglichen Engagement bei Real Madrid nahm Xabi Alonso mit einem Lächeln und völlig entspannt hin. „Ich bin nicht überrascht“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen, als er am Montagabend vor der Champions-League-Partie bei Atletico Madrid von zahlreichen spanischen Journalisten gelöchert wurde: „Ich fühle mich ganz bequem hier. Wir haben ein schweres Spiel gegen Atletico vor uns. Damit habe ich mental genug zu tun.“

Der Spanier, der fünf Jahre seiner Karriere (2009 bis 2014) bei Atleticos Stadtrivale Real verbracht hatte, wird immer wieder mit dem wohl frei werdenden Trainerjob bei den Königlichen in Verbindung gebracht.

Alonso wird als Ancelotti-Nachfolger gehandelt

Erst am Montag berichtete der spanische Radiosender „Onda Cero“, Carlo Ancelotti werde sein Traineramt bei Real nach Ende der laufenden Saison unabhängig vom weiteren Verlauf der Spielzeit aufgeben. Demnach wolle der Italiener stattdessen einen Job als Nationaltrainer übernehmen.

Alonsos Vertrag bei Double-Gewinner Bayer läuft noch bis Sommer 2026, er gilt dennoch als Favorit auf die Nachfolge von Ancelotti. Der Umstand, nach Madrid zurückzukommen, „sei etwas ganz Besonderes“, gab Alonso vor der Partie im Estadio Metropolitano am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) zu, es sei eine „sehr schöne Zeit“ in der spanischen Hauptstadt gewesen - er könne aber ansonsten „nichts dazu sagen. Wir sind mitten in der Saison.“