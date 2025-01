Champions League: Rose mit Klartext nach Blamage

Leipzig fliegt aus der Champions League

"Die Jungs waren bereit, wir wussten, was auf uns zukommt. Die Intensität, die Leidenschaft, ich glaube nicht, dass sie das nicht angenommen haben", sagte Rose. In letzter Konsequenz sei es aber "zu wenig", um Spiele zu gewinnen. "Dominanz ist das eine, Torgefahr ist das andere", monierte der RB-Coach nach der blassen Vorstellung seiner Mannschaft: "Wenn man sieht, wie unsauber wir sind, wie viele Flanken beim Gegner auf dem Kopf gelandet sind und wie wenig am Ende in der Box bei uns rausspringt, dann ist das einfach zu wenig, das ist schwach."