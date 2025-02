Champions League: Neuer Ball im München-Design!

Noch ist das Finale weit entfernt: Aber der Ball für das Finale kommt in der Königsklasse ab der Playoff-Runde zum Einsatz.

Das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison in München wirft seine Schatten voraus - nun auch in Form des neuen Designs für den Spielball der Königsklasse.

Ab der K.-o.-Phase kommt der „Pro Ball Munich“ aus dem Hause adidas zum Einsatz, seine Gestaltung nimmt Bezug auf München als „Tor zu den bayerischen Alpen“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Neue Technologie am neuen Champions-League-Ball

Die Playoff-Phase im wichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb beginnt am Dienstag, Borussia Dortmund ist bei Sporting Lissabon zu Gast (21.00 Uhr). Einen Tag später tritt Bayern München bei Celtic Glasgow (21.00 Uhr) an. Das Endspiel um den Henkelpott findet am 31. Mai statt.