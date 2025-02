Ballack: Das fehlt beim Musiala-Deal

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Michael Ballack erklärt, an welchem Detail der Deal seiner Meinung nach noch hakt. FCB-Sportdirektor Christoph Freund hält sich bedeckt.

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Michael Ballack erklärt, an welchem Detail der Deal seiner Meinung nach noch hakt. FCB-Sportdirektor Christoph Freund hält sich bedeckt.

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala genießt beim FC Bayern oberste Priorität. Nachdem es dem Klub gelang, Manuel Neuer und Alphonso Davies für weitere Jahre an sich zu binden, dürfte eine Verlängerung mit dem deutschen Nationalspieler nur noch eine Frage der Zeit sein.

Wie Ex-Profi Michael Ballack vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Celtic Glasgow vermutete, wird mit einer Verkündung des Deals in dieser Woche nicht mehr zu rechnen sein: „Man wollte diese Woche ja schon was verkünden. Das passiert, glaube ich, nicht“, erklärte er in seiner Rolle als DAZN-Experte. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, der beim Interview neben dem ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft stand und zuhörte, nickte leicht.