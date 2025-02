Champions League: Was Völler gegen Bayern erwartet

Am 5. März sind die Bayern im Hinspiel Gastgeber (ab 21 Uhr im LIVETICKER) , am 11. März fällt dann in der BayArena die Entscheidung über das Weiterkommen (ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Rummenigge schiebt Leverkusen Favoritenrolle zu

Karl-Heinz Rummenigge sieht das etwas anders. „Die Favoritenbürde liegt jetzt offensichtlich in Leverkusen, aber wir gehen nicht chancenlos in diese Spiele“, sagte der langjährige Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat der Bayern. „In der Champions League hast du nur eine Chance, wenn du es mit Demut angehst. Du musst dich Runde für Runde entwickeln, um dann das große Ziel, das Finale zu Hause, zu erreichen.“ Das Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arema statt.