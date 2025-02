BVB: Wirbel um Can-Aussage - Kovac widerspricht

Kovac ergänzte jedoch: „Er hat als Kapitän das Recht, Verantwortung zu übernehmen und muss das auch. Ich sehe das aber nicht so ganz, dass wir nur das gemacht haben, was wir machen wollten. Wir wollten das Spiel gewinnen.“

Remis gegen Sporting: Kovac wollte unbedingt gewinnen

Der Cheftrainer führte weiter aus: „Ich wollte hier das erste Spiel in diesem Stadion gewinnen, das waren meine Ambitionen. Aber wir haben es in der Box einfach nicht richtig gemacht. Bis zur Box war es in Ordnung, in der Box kann es besser werden.“