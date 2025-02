Champions League: 10:0! PSG feiert spektakuläre Tor-Show

SPORT1 19.02.2025 • 23:05 Uhr Paris Saint-Germain stürmt auf furiose Art und Weise ins Achtelfinale der Champions League. In beiden Playoff-Spielen zusammen trifft PSG zweistellig.

Paris Saint-Germain hat den Sprung ins Achtelfinale der Champions League geschafft - und wie! Der französische Top-Klub setzte sich gegen Ligue-1-Konkurrent Stade Brest in beiden Spielen zusammen mit 10:0 durch!

Nach dem 3:0 im Hinspiel vergangene Woche fertigte PSG die Bretonen im zweiten Playoff-Duell im heimischen Stadion mit 7:0 (2:0) ab. Es war der höchste Sieg der Pariser in ihrer Champions-League-Geschichte.

Bradley Barcola eröffnete die Tor-Show in der 20. Minute. Winter-Neuzugang Khvicha Kvaratskhelia erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit legten Vitinha (59.), Desiré Doué (64.), Nuno Mendes (69.), Gonzalo Ramos (76.) und Senny Mayulu (86.) nach. Der Scheich-Klub ist damit das erste Team in der CL-Historie, das sieben verschiedene Torschützen in einem Spiel verzeichnen kann.

PSG im Achtelfinale gegen Liverpool oder Barca

Für Brest war es damit bereits die dritte klare Pleite gegen PSG in drei Wochen. Vor den beiden Duellen in der Königsklasse hatte das Team von Trainer Eric Roy am 1. Februar bereits in der Liga mit 2:5 das Nachsehen.

