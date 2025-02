Champions League: Bayern-Fans lachen über Schiedsrichter

Kuriose Szene am Dienstagabend in der Allianz Arena: Während der Partie zwischen dem FC Bayern und Celtic Glasgow (1:1) musste sich der Schiedsrichter Benoit Bastien aus Frankreich Spott von den Rängen gefallen lassen.

Was war passiert? In der 23. Minute legte sich Joshua Kimmich den Ball für einen Eckball zurecht. In der Zwischenzeit musste der Referee eine kleine Auseinandersetzung zwischen Minjae Kim und dessen schottischem Gegenspieler schlichten und für Ruhe sorgen.