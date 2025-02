Champions League: Bellingham! Last-Minute-Drama für Guardiola

Pep Guardiola kassiert mit Manchester City eine bittere Champions-League-Pleite. Im Gigantenduell mit Real Madrid werden die Skyblues vom Ex-Dortmunder Jude Bellingham in der Nachspielzeit geschockt.

Pep Guardiola kassiert mit Manchester City eine bittere Champions-League-Pleite. Im Gigantenduell mit Real Madrid werden die Skyblues vom Ex-Dortmunder Jude Bellingham in der Nachspielzeit geschockt.

Trotz eines Doppelpacks von Superstar Erling Haaland hat sich Real Madrid im Gigantenduell mit Manchester City eine hervorragende Ausgangslage für den Einzug ins Champions-League -Achtelfinale verschafft. Der Titelverteidiger siegte nach einer hochklassigen Partie mit 3:2 (0:1) beim englischen Fußball-Meister und legte vor dem Rückspiel im heimischen Bernabeu am 19. Februar (21.00 Uhr im LIVETICKER) den Grundstein fürs Weiterkommen.

ManCity im Rückspiel unter Druck

Die beiden Ausnahmeklubs waren schon in den vergangenen drei Champions-League-Spielzeiten in der K.o.-Runde aufeinandergetroffen. „So langsam sieht es aus wie ein Derby“, hatte City-Teammanager Pep Guardiola gesagt. Die jeweiligen Sieger der Duelle - zwei davon im Halbfinale, eines im Viertelfinale - sicherten sich den Titel. Die kriselnden Cityzens hatten die erstmalig ausgetragene Ligaphase nur auf Rang 22 beendet, Real war ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben und wurde Elfter.

In einer temporeichen Partie traf Haaland auf Vorlage von Josko Gvardiol zur Führung für City, es war der erste Treffer des Norwegers gegen Real. FIFA-Weltfußballer Vinícius Júnior scheiterte wenig später mit einem Abschluss aus 13 Metern am Pfosten (25.), Manchesters Innenverteidiger Manuel Akanji setzte einen Kopfball auf die Latte (37.). Auch Haaland (46.) traf mit einem Linksschuss die Latte.

Kurioses Tor von Mbappé

Real stemmte sich in der Folge gegen die Niederlage, Mbappé belohnte die Mühen der Königlichen mit einem kuriosen Treffer: Nach Flanke von Dani Ceballos erwischte Mbappé den Ball nicht sauber, mogelte ihn aber irgendwie mit dem Schienbein ins Tor.

Haaland traf vom Punkt nach einem Foul an Phil Foden, doch Brahim Diaz und der Ex-Dortmunder Bellingham hatten das letzte Wort. „Ich bin einfach weitergelaufen, weil ich dachte, dass Viní den Ball vielleicht zu mir rüberspielt. Unsere Leistung hat den Sieg verdient“, sagte der Matchwinner nach dem Spiel bei Amazon Prime. Die schwache Form von den Citizens interessierte Bellingham keineswegs. „Es ist mir egal, in welcher Form City ist, sie sind immer noch eine unglaubliche Mannschaft. Es ist immer schwierig, gegen sie zu spielen, und wir haben die Chance am Ende genutzt.“