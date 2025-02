Champions League: Blitz-Tor! Star lässt Ex-Klub leiden - zwei Wochen nach Wechsel

Santiago Giménez brauchte nur 38 Sekunden, um sich bei der AC Milan auf großer Bühne zu präsentieren: Im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Feyenoord Rotterdam brachte der Neuzugang die Rossoneri mit einem frühen Treffer in Führung – und das ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein.

Christian Pulisic flankte an den zweiten Pfosten, Malick Thiaw legte per Kopf quer, und Giménez setzte sich gegen Feyenoords Thomas Beelen durch, um den Ball per Aufsetzer ins Netz zu nicken. Nach nicht einmal einer Minute war der 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel damit bereits egalisiert.