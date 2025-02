Champions League: BVB-Star fällt aus! Verteidiger verpasst Sporting-Duell

Der 29-Jährige laboriert an einer Muskelverhärtung und wird nicht mit dem Team nach Portugal reisen. Das gab der BVB bekannt.

Bensebaini gehört in der laufenden Saison bei den Schwarz-Gelben zu den Stammspielern. In der Königsklasse stand er in sämtlichen Partien auf dem Platz, nur gegen den FC Bologna fehlte er wegen einer Gelb-Sperre.