Champions League: Die möglichen Kracher im Achtelfinale für Bayern, BVB und Leverkusen

Die Playoffs in der Champions League sind Geschichte. Nun steht das Achtelfinale an. Es drohen einige Kracher. SPORT1 gibt den Überblick.

Die Playoffs in der Champions League sind Geschichte. Nun steht das Achtelfinale an. Es drohen einige Kracher. SPORT1 gibt den Überblick.

Bayern trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen – zwei Gegner, die es in sich haben. Gegen wen es im Achtelfinale geht, entscheidet sich am Freitag (ab 12 Uhr im LIVETICKER) bei der Auslosung in Nyon.