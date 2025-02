Champions League: Erster Kovac-Sieg sorgt für BVB-Befreiung

Serhou Guirassy (60.), Pascal Groß (68.) und Karim Adeyemi (82.) erzielten die Tore für den BVB, der im Rückspiel in einer Woche vor eigenem Publikum den Achtelfinal-Einzug perfekt machen will. Erstmals seit Ende November blieb Dortmund ohne Gegentor.

Sporting in Halbzeit eins gefährlicher

Zu Beginn waren es die Hausherren, die im Estadio José Alvalade den Ton angaben. Die erste dicke Chance gehörte folgerichtig auch Sporting, als Maxi Araújo ungestört durchs Zentrum marschierte und den Ball aus rund 20 Metern an die Latte wuchtete (15.).

In der Folge fand der BVB immer besser ins Spiel, ohne wirklich zwingend in der Offensive zu werden. In der 35. Minute setzte Sporting das nächste Zeichen, einen Distanzschuss von Conrad Harder konnte Gregor Kobel nur mit Mühe entschärfen.