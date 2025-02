Champions League: Foul vor Bayern-Tor? Celtics-Fans sauer

Der FC Bayern hat sich am Dienstagabend mit einem 1:1-Unentschieden in letzter Minute für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte Alphonso Davies den Ball nach einem Kopfball von Leon Goretzka und einer starken Parade von Celtic-Glasgow-Keeper Kasper Schmeichel noch über die Linie gestochert.