Champions League: Guirassy bricht BVB-Rekord

Denn: Das Kopfballtor zum 1:0 war bereits sein zehnter Treffer in der laufenden Champions-League-Saison, womit er die Torjägerliste anführt. Dazu kommen drei Vorlagen, seine insgesamt 13 Torbeteiligungen in einer Saison schaffte vor ihm noch kein Spieler des BVB.

Großes Lob für Guirassys Auftritt

„Er war heute sehr wichtig, hätte sogar noch ein Tor mehr machen können. Serhou war heute wirklich überall, hat der Mannschaft extrem geholfen. Das meine ich mit Zusammenhalt“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl. Guirassy wurde im Anschluss zum Man of the Match gewählt.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken sah es in der Mixed Zone ähnlich: „Er hatte in den letzten Wochen keine einfache Zeit, aber er war immer präsent. Das 1:0 war überragend, beim 2:0 gibt er die Flanke. Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns.“

Das merkt man auch an der Einsatzzeit des Stürmers. Nahezu immer steht Guirassy in der Startelf, spielt häufig die vollen 90 Minuten. „Ich überlege immer, ob ich ihn in den letzten Minuten mal rausnehme, denn er spielt ja schon am Anschlag alle Spiele„ sagte Kovac daraufhin.