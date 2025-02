Champions League LIVE: FC Bayern - Celtic im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 18.02.2025 • 18:00 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute Celtic Glasgow. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern will den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany geht mit einem knappen Vorsprung ins Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem glücklichen Remis beim Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) muss der deutsche Rekordmeister diesmal ein 2:1 aus dem Hinspiel verteidigen.

Champions League: So verfolgen Sie FC Bayern - Celtic heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime

: Amazon Prime Liveticker: SPORT1

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Champions-League-Duell gegen Celtic Glasgow.

Die Mannschaft von Kompany hat ihre letzten 20 Heimspiele in der Königsklasse nicht verloren, darunter alle vier Heimspiele unter Kompanys Leitung.

Diese Serie ist die längste aller in dieser Saison vertretenen Teams und unterstreicht die Heimstärke der Münchner. Besonders gegen schottische Gegner zeigt sich der Rekordmeister traditionell souverän: In zehn Heimspielen gegen Teams aus Schottland gab es sieben Siege und drei Unentschieden, eine Bilanz, die die Bayern auch gegen Celtic fortsetzen wollen.

Gelingt Celtic das Wunder?

Celtic Glasgow steht vor einer schweren Aufgabe in der Allianz Arena. Die Schotten haben in der Vergangenheit große Probleme auf deutschem Boden gehabt und konnten in 15 Auswärtsspielen gegen deutsche Teams keinen einzigen Sieg einfahren.

Die letzten fünf Partien endeten mit einem Torverhältnis von 4:18, darunter eine deutliche 1:7-Niederlage gegen Borussia Dortmund in dieser Saison.

Trainer Brendan Rodgers wird seine Mannschaft darauf einstellen müssen, diese Negativserie zu durchbrechen, um die Chancen auf ein Weiterkommen zu wahren.

Harry Kane und Jamal Musiala im Bayern-Fokus

Auf Seiten der Bayern werden Harry Kane und Jamal Musiala im Fokus stehen. Kane hat seit Beginn der Vorsaison 15 Tore in der Champions League erzielt und damit einen neuen Rekord für die Bayern aufgestellt.

Musiala hingegen glänzt mit seiner Fähigkeit, unter Druck Torschussvorlagen zu geben, von denen bereits drei zu Toren führten.

Diese beiden Spieler werden entscheidend dafür sein, ob Bayern seine Offensivkraft auch gegen Celtic zur Geltung bringen kann.

Historische Herausforderungen für Celtic

Celtic steht vor einer historischen Herausforderung: In den letzten neun Fällen, in denen sie das Hinspiel in europäischen K.o.-Runden verloren haben, schieden sie aus.

Besonders problematisch ist die Bilanz, wenn das Hinspiel zu Hause verloren wurde – in sieben solcher Fälle gelang nie das Weiterkommen.

Daizen Maeda, der in dieser Saison bereits vier Tore in der Champions League erzielt hat, wird versuchen, diese Statistik zu verbessern und Celtic eine Chance auf das Viertelfinale zu geben. Ob es den Schotten gelingt, in der Allianz Arena zu überraschen, bleibt abzuwarten.

Wird FC Bayern München gegen Celtic Glasgow heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen CEL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen Celtic Glasgow im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Celtic Glasgow im Liveticker bei SPORT1