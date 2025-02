Champions League heute: Celtic - Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

Celtic Glasgow empfängt heute in den CL-Playoffs den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Celtic Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern hat es in den Champions-League-Playoffs mit Celtic Glasgow zu tun. Vor allem das Hinspiel könnte in der beeindruckenden Atmosphäre des Celtic Parks eine schwierige Aufgabe auf dem Weg ins Achtelfinale werden.

Celtic steht seinerseits vor einer großen Herausforderung. Die Schotten haben in der Vergangenheit gegen die Bayern noch keinen Sieg erringen können.

Champions League: So verfolgen Sie Celtic - FC Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der FC Bayern München, trainiert von Vincent Kompany, reist mit einer beeindruckenden Serie gegen schottische Mannschaften an. Seit 1989 sind die Bayern in 13 Begegnungen mit schottischen Teams ungeschlagen, wobei sie neun Siege und vier Unentschieden verbuchen konnten.

Besonders bemerkenswert ist die Leistung von Verteidiger Kim Min-Jae, der in dieser Champions-League-Saison eine Passquote von 91,4 % unter Druck vorweisen kann – die höchste unter allen Verteidigern mit mindestens 100 Versuchen. Diese Stabilität in der Defensive könnte entscheidend sein, um Celtics Angriffsbemühungen zu neutralisieren.

Offensivstärke und hohe Ballgewinne als Schlüssel für FC Bayern

Der FC Bayern München hat in dieser Champions-League-Saison seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit den meisten hohen Ballgewinnen (120) in der Ligaphase, von denen 21 in Torschüsse umgewandelt wurden, zeigen die Münchner eine aggressive Spielweise, die auch heute Abend zum Tragen kommen soll.