Champions League: Irrer Platzveweis bei AC Mailand! Gelb-Rot nach Schwalbe - und Aus!

In den Champions-League-Playoffs sorgt eine Aktion von AC Mailands Theo Hernández für großes Unverständnis. Ein Platzverweis ist die Quittung für eine klare Schwalbe.

Der Linksverteidiger versuchte in der 51. Spielminute, im Duell mit Thomas Read einen Elfmeter herauszuholen - legte den Ball vorbei und hob spektakulär ab.

Doch Schiedsrichter Szymon Marciniak ließ sich nicht täuschen: Zwar machte Read eine Bewegung in Richtung Hernández, doch es gab keine erkennbare Berührung. Die zweite Gelbe Karte war die Konsequenz – und Milan musste fortan in Unterzahl weiterspielen.

DAZN -Kommentator Michael Born konnte glauben, was er sah: „Das Ganze beim Spielstand von 1:0, wo überhaupt keine Notwendigkeit besteht, irgendetwas zu versuchen, um hier ins Spiel zurückzukommen. Einfach nicht zu kapieren, die Aktion von Theo Hernández“, sagte Born während des Spiels.

Erste Verwarnung nach Rudelbildung

Die erste Gelbe Karte für Hernández hatte es bereits kurz vor der Pause gegeben. In der 44. Minute geriet er mit Hadj Moussa aneinander, nachdem er den Feyenoord -Spieler im Mittelfeld unsanft zu Boden gerissen hatte.

Die Situation eskalierte in einer Rudelbildung, die erst mit vereinten Kräften aufgelöst wurde. Der Schiedsrichter zeigte dem Franzosen daraufhin Gelb – und das Unheil nahm seinen Lauf.

„Harakiri Milan“, titelte Tuttosport: „Theos fatale Rote Karte, Feyenoord in der Runde der letzten 16″.

Unwirklicher Erfolg für Rotterdam

In den Niederlanden war man dafür völlig aus dem Häuschen. Vor allem, weil der Rotterdam-Coup unter extremen Bedingungen erreicht wurde. „Feyenoord hat in seiner europäischen Geschichte schon öfter gepatzt, aber noch nie hat es in der Champions League einen derartigen Hammerschlag gelandet“, schrieb De Telegraaf.