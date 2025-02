Champions League: "Ist Ousmane Dembélé der beste Spieler der Welt?"

In seiner französischen Heimat ringt man mittlerweile um Superlative. Die seriöse Sportzeitung L’Équipe titelt gar: “Ist Ousmane Dembélé aktuell der beste Spieler in der Welt?”

Dembélé lässt den eigenen Trainer rätseln

Der 27-Jährige war beim 3:0 gegen Brest an allen Toren beteiligt. Er sei noch nicht einmal “monströs” gewesen, heißt es in dem Bericht. Und doch ging seine “verrückte Serie” weiter.

Acht Spiele in Folge liefert der plötzlich so unwiderstehliche Dribbelkünstler nun schon. Er stellte damit einen Vereinsrekord und einen Saisonrekord ein. Nur Alexander Isak von Newcastle United war in dieser Spielzeit schon mal über einen gleich langen Zeitraum so treffsicher.